الجزائر تتعهد بالقضاء على "الكوليرا" خلال 10 أيام

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر (وكالات)

أعلن وزير الصحة الجزائري مختار حَسْبِلَّاوِي أنه سيتم القضاء على وباء الكوليرا في بلاده في غضون 10 أيام، وفقا لتقارير صحفية، الأربعاء.

وقال حَسْبِلَّاوِي إن داء الكوليرا تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه سيتم الإبقاء على "نظام اليقظة" إلى غاية تحديد الأسباب الحقيقية التي كانت وراء هذه الحالةِ الصحيةِ الطارئة، ونقلت صحيفة "النهار" عن الوزير الجزائري قوله إن الوضعية تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة جديدة مشتبه فيها.

وأكد أن المرض انتشر فقط 6 ولايات فقط، وهي تحت الرقابة الصحية المركزة، منوها إلى أن مصالح وزارة الصحة اتخذت العديد من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة التربية لنشر قواعد النظافة بين تلاميذ المدارس.

وذكر حسبلاوي أن وحدات الكشف المدرسي التي تسهر على صحة التلاميذ عليها وضع برامج وقائية لحماية التلاميذ وتلقينهم كيفية الوقاية من كل الأمراض المتنقلة والخطيرة، حيث توجد 1829 وحدة كشف عبر الجزائر، تغطي 27 ألف مؤسسة تربوية للمراحل المختلفة.

وقال الوزير إنه تم التنسيق مع وزارة التربية من أجل اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية التلاميذ، وتدعيم قواعد النظافة بصيانة وتطهير الخزانات والصهاريج ودورات المياه تحسبا للعام الدراسي الجديد.

اقرا ايضا

تأجيل الدخول المدرسي في الجزائر بسبب انتشار الكوليرا‎

إرتفاع عدد المصابين بالكوليرا في الجزائر الى 74 شخصاً