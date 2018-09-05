ارتفاع عدد قتلى المتظاهرين بالعراق إلى 11

أخبار الآن | البصرة - العراق (وكالات)

أفاد مصدر في مستشفى البصرة التعليمي بأن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين العراقيين ارتفع إلى 11 قتيلا وفق موقع العين الاخباري.

وذكر مصدر في الشرطة لـ"العين الإخبارية" أن "المليشيات الإيرانية والقوات الأمنية العراقية تطوق المتظاهرين وسط البصرة"، وأعلن متظاهرون البدء في عصيان مدني بمحافظة البصرة من صباح الأربعاء، سيغلقون فيه جميع الدوائر والطرق والشوارع والأسواق.

ومع سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المحتجين دخل المتظاهرون، الثلاثاء، مقرات الجيش العراقي والمليشيات الإيرانية في منطقة كرمة على شمال البصرة بعد انسحابها من مقاراتها.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن المتظاهرين أغلقوا شارع السعدي وسط البصرة بالإطارات المشتعلة، ويتجمعون أمام حقل القرنة الغربي 2 شمال البصرة.

وكانت وسائل إعلام عراقية نقلت عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر، في بيان، ارتفاع أعداد المصابين إلى 68 جريحا منهم 41 مدنيا و27 من القوات الأمنية.

وتفجرت الأحداث في البصرة، الإثنين، حيث أفاد ناشطون عراقيون بوقوع اشتباكات بالحجارة بين متظاهرين ومليشيات بدر والعصائب التابعة لإيران، في منطقتي العباسية والبريهة أمام مبنى مجلس محافظة البصرة.

وشنت مليشيات بدر والعصائب حملة اعتقالات في صفوف الناشطين والمتظاهرين، كما أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفرقتهم وسط المدينة.

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