وزير الداخلية الايطالي يستعد للعودة إلى طرابلس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعرب وزير الداخلية الايطالي "ماتيو سالفيني" عن استعداده للعودة الى طرابلس، والتي تشهد معارك دامية، كما اتهم سالفيني مجدداً فرنسا بسبب الفوضى القائمة هناك.



وكتب سالفيني على حسابه في تويتر، أن على ايطاليا ان تحتفظ بدور فاعل في إحلال الاستقرار في المتوسط، وأنه مستعد شخصيا للتعرض لبعض الخطر والعودة الى هناك في القريب العاجل".

كما نشر سالفيني شريط فيديو يتضمن تصريحات أدلى بها الاثنين لصحافيين قال فيها "بالتأكيد، هناك من يقف خلف (المعارك الراهنة). هذا لا يحصل عن طريق الصدفة. وما أخشاه هو ان أحداً، ولاسباب اقتصادية وطنية، يعرض للخطر الاستقرار في كل أنحاء شمال افريقيا وبالتالي في أوروبا".

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واضاف في شريط الفيديو "أفكر خوض الحرب فيما كان يتعين عليه الا يفعل ذلك. في من يحدد تواريخ للانتخابات من دون إبلاغ الحلفاء والامم المتحدة والليبيين".

وعندما سأل الصحافيون الوزير الذي أغلق مرافئ إيطاليا في وجه المهاجرين، هل ان ليبيا مكان يتمتع بالأمان الكافي لمرافقة الاشخاص الذين يتم انقاذهم في البحر اليها، اكتفى بالقول: "اسألوا باريس"..

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