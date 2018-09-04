مقتل خمسة مدنيين في غارات للنظام على إدلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (محمد صلاح)

شنت مقاتلات تابعة للنظام السوري غارات جوية مكثفة على مناطق في ريف إدلب الغربي مما أدى لسقوط قتلى وجرحى.



وقال الدفاع المدني السوري إنّ خمسة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح نتيجة الغارات الجوية التي استهدفت محيط جسر الشغور، فيما لا تزال إحدى العائلات عالقة تحت الأنقاض دون معرفة مصيرها.

وقال ناشطون إنّ الغارات توزعت على بلدات بمحيط مدينة جسر الشغور وقرى سهل الغاب في ريف حماة الغربي، بالتزامن مع رمايات مدفعية وصاروخية استهدفت المنطقة مصدرها معسكر جورين الذي تتخذه قوات النظام مركزاً للقصف.

وتشهد منطقة شمال سوريا وصول تعزيزات لقوات النظام السوري وحلفائه تحضيراً لاجتياح بري مرتقب، في الوقت الذي تبحث فيه الدول الضامنة لاتفاق خفض التصعيد عن حل أقل دموية بانتظار نتائج اجتماع طهران الذي يضم كل من روسيا وإيران وتركيا في السابع من سيبتمبر الجاري.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدات له على تويتر إلى منع النظام السوري من شن هجوم متهور على إدلب محذراً من مأساة إنسانية إذا ما وقع الهجوم الذي قال إنه سيكون خطأً فادحاً ترتكبه روسيا وإيران مشيراً إلى أنّ مئات الآلاف قد يقتلون.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من وقوع كارثة إنسانية في إدلب التي تؤوي ثلاثة ملايين إنسان كأسوأ سيناريو قد تشهده البلاد منذ اندلاع الثورة السورية.

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