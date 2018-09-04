ترامب يحذر الأسد من شن هجوم على محافظة إدلب

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذير إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد وحليفتيه روسيا وايران من شن هجوم على محافظة إدلب قائلاً: إن مئات الآلاف ربما يُقتلون جراء الهجوم .

وقال ترمب في تغريدة على تويتر:"سيرتكب الروس والإيرانيون خطأ إنسانياً جسيماً بالمشاركة في هذه المأساة الإنسانية المحتملة."

وأضاف:"مئات الآلاف من الأشخاص ربما يُقتلون. لا تسمحوا بحدوث هذا!"

في المقابل، أعربت كل من ألمانيا وفرنسا عن قلقهما إزاء عواقب عملية عسكرية محتملة للنظام السوري في إدلب، واعتبرتا أنها قد تكون "كارثية".

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه يرغب في "منع وقوع كارثة إنسانية في إدلب"، مؤكدا أنه سيبحث هذا الموضوع خلال زيارته لتركيا يومي 5 و6 سبتمبر الجاري.

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها عن قلقها إزاء "عملية هجومية محتملة واسعة النطاق لقوات النظام السوري وحلفائه في منطقة خفض التصعيد في إدلب". واعتبرت أنه من شأن مثل هذه العملية أن تؤدي إلى "عواقب كارثية"، بما فيها "كارثة إنسانية وكارثة نزوح كبيرة"



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