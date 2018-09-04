تأجيل الدخول المدرسي في الجزائر بسبب انتشار الكوليرا‎

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر (وكالات)

تسبب انتشار الكوليرا على نطاق واسع في عدة مناطق بالجزائر، في إطلاق نقابات تعليمية محلية، لدعوات بتأجيل الدخول المدرسي لهذه السنة.

ونقلت تقارير إعلامية جزائرية أن الانتشار السريع للوباء، دفع النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، إلى التحذير من تبعات عدم تأجيل الدخول المدرسي، خاصة بعد أن واجهت وزارة التعليم بالجزائر مقترح النقابات بالرفض، وطالبت النقابة، وفق ما نقلته جريدة ”الشروق” الجزائرية، بضرورة تأجيل الدخول المدرسي إلى وقت لاحق، نظرا لانتشار ”الكوليرا” وعدم تحديد مصدره إلى حدود الآن، مؤكدا أن خطورة المرض يلزم وزارة التعليم باتخاذ هذا الإجراء.

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وهناك تضارب في المعطيات التي تقدمها السلطات المختصة في الجزائر حول هذا الداء، فإذا كانت قد أكدت خلال نهاية الأسبوع الماضي عدم تسجيل أي حالة للوباء؛ عادت نفس السلطات، يومه الاثنين، لتؤكد ان عشرات المصابين يعالجون في مختلف المستشفيات منها ثمان حالات بالبليدة وحالات عديدة بالعاصمة الجزائر.

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