برلمان العراق يفشل في انتخاب رئيس له في أولى جلساته

أخبار الآن| بغداد - العراق - (وكالات)

فشل البرلمان العراقي الجديد في انتخاب رئيس له خلال الجلسة الأولى، التي انعقدت الإثنين، وسط فوضى سادتها نتيجة الخلاف الواسع على "الكتلة البرلمانية الأكثر عددا"، التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ورفع رئيس البرلمان المؤقت، الذي اختير باعتباره الأكبر سنا، محمد علي زيني، الجلسة إلى اليوم الثلاثاء، مع إبقائها مفتوحة، لحين انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له.

ويتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف دستوري متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في 2003.

وفتح زيني، باب الترشيح لرئاسة البرلمان، لكن لم يجر التصويت على الأسماء المرشحة، وأبرزها السياسي البارز أسامة النجيفي، جراء الخلافات والفوضى التي سادت الجلسة بسبب الكتلة البرلمانية الأكثر عددا التي ستُكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

ومن ثم قرر زين، رفع الجلسة إلى الثلاثاء، مع بقائها مفتوحة لحين انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له.

وينص الدستور العراقي على انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له في الجلسة الأولى

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