انفجار بمحيط سفارة واشنطن بالقاهرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت وزارة الداخلية المصرية إنها أوقفت شخصا في محيط السفارة الأمريكية أثناء محاولته القيام بـ"عمل عدائي"،

كما صرحت الخارجية المصرية في بيان لها أنه لا يتم تسجيل أي إصابات في الإنفجار.

من جانبها، ذكرت السفارة الأمريكية في تغريدة لها أن العمل في السفارة عاد إلى طبيعته، وذلك بعد انتهاء الشرطة من التحقيقات في موقع الحادث.

وأضافت الداخلية في بيان لها قائلة إن الأمن بمحيط ميدان سيمون بوليفار ألقى القبض على شاب يبلغ عمره 24 عاما من قاطني حي الوراق بالجيزة حال "اشتعال حقيبة تحتوى على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال، وأنه كان يعتزم استخدامها فى عمل عدائى".

وصرحت الخارجية المصرية في بيان لها أنه لا يتم تسجيل أي حالات اصابة إثر الإنفجار.

للمزيد:

مصرع قيادات حوثية بارزة جنوب غرب محافظة صعدة في اليمن

موسم أمطار غير مألوف بتونس