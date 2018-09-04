انفجارات في ريف حماة وأنباء عن غارات إسرائيلية

أخبار الآن | حماة- سوريا (وسائل اعلام)

أفاد إعلام النظام السوري بأن الدفاع الجوي تصدى لصواريخ إسرائيلية في منطقة وادي العيون بريف حماة.

وذكرت وكالة النظام السوري (سانا)أن دوي عدة انفجارات سمع في ريف حماة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجارات سمعت في المنطقة الواقعة بين مصياف ووادي العيون قرب مدينة حماة مشيرا الى ان الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في سوريا.

هذه التطورات تأتي بعد ايام من انفجارات وقعت في مطار المزة العسكري قرب دمشق.

مصدر عسكري للنظام قال إنه "بعد استكمال التحقيقات بما حدث في محيط مطار المزة ثبت أن الانفجارات قد حدثت بسبب خطأ بشري أثناء نقل بعض الذخائر المصادرة من مناطق تم تطهيرها مؤخراً من فصائل مسلحة".

وكان النظام نفى ما تردد عن وجود هجوم إسرائيلي على مطار المزة العسكري.

مصدر عسكري اضاف إن "الأصوات التي سمعت تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب ماس كهربائي".

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