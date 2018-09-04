اندلاع النيران في السفارة الأمريكية بطرابلس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اندلعت نيران في مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك جراء الاشتباكات الدائرة بين الميليشيات المسلحة.

وذكرت وزارة الصحة أن الاشتباكات التي بدأت منذ أواخر آب/أغسطس الماضي، قتلت 50 شخصا وخلفت 138 مصابا، ولا تزال المعلوماتُ متضاربة حول سير الاشتباكات.

وأعلنت قوة الردع على "فيسبوك" أنها تتقدم بخطى ثابتة بعد أن دحرت كتائب اللواء السابع إلى وادي الربيع وكبدته خسائر فادحة في الآليات.

في المقابل، أعلن اللواء السابع اقترابه من منطقة الفرناج بطرابلس، داعيًا قوات الوفاق للاستسلام حقنا للدماء.

وفي ظل تصاعد التوتر والحشد يترقب الليبيون ما سيسفر عنه الاجتماع الموسع للفرقاء اليوم الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة لليبيا التي دخلت على خط التهدئة.

هذا وأعلنت الحكومة الليبية حال الطوارئ داخل العاصمة وحولها.



photo source: gettyimages - Anadolu

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