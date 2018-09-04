السلطات العراقية تفض المظاهرات بالرصاص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل متظاهر شاب يدعى مكي ياسر الكعبي، خلال محاولة قوات الأمن العراقية تفريق التظاهرات التي شهدتها محافظة البصرة باستخدام الرصاص الحي.



من جهتها، طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق القضاء العراقي بالتحقيق الفوري بمقتل أحد المتظاهرين خلال مظاهرات سابقة.



واعتقلت السلطات العشرات من الشبان بعشوائية، من جهة أخرى، وأغلق جسر الكزيزة الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لطريق بغداد - البصرة، من قبل الأهالي، لمنع وصول قوات عسكرية من خارج المحافظة.



وخرج المحتجون قبل أيام على خلفية انقطاع المياه في عدد من المناطق، وتلوث مياه الشرب في مناطق أخرى، ما أدى بحسب مفوضية حقوق الإنسان في العراق، إلى تسمم نحو ثلاثين ألف شخص من سكان البصرة.



يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال سابقا إن حكومته ستجري تحقيقاً بخصوص أزمة تلوث مياه البصرة لأن الأمر حدث بشكل مفاجئ ولم تثبت التحليلات أن البكتريا الموجودة في الماء تسببت في كل هذه الحالات من التسمم.

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