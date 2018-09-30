مقتل لبنانية نتيجة سقوط سيارتها من على صخرة الروشة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

فجع الشعب اللبناني بحادث سقوط مروع لأمرأة تدعى (فيدا رضوان) البالغة من العمر 43 والتي كانت تستقل سيارة، حيث اصطدمت رضوان بحاجز معدني للكورنيش المطل على صخرة الروشة في بيروت، ثم انحرفت سيارتها على حافة الكورنيش لتسقط من ارتفاع يقارب نحو 48 مترا، حيث استقرت على الشاطئ المقابل للصخرة الشهيرة، كما فارقت فيدا الحياة بعد سقوطها.

كما لم تورد أية تفاصيل دقيقة حول ملابسة الحادث حيث عملت قوى من أفراد الامن على انتشال جثتها ليتم نقلها إلى "مستشفى المقاصد" في بيروت، وصرحت وسائل اعلام لبنانية تفاصيل محدودة عن المغدورة كانت عزباء ومن سكان منطقة "عين المريسة" الواقعة خلف مقر الجامعة الأميركية لجهة البحر، ولديها 3 أشقاء، وذلك حسبما ذكر موقع صحيفة "النهار" اللبنانية.

كما أكدت التحقيقات الأولي بالحادث "أن فيدا لم تكن تقود سيارتها بسرعة كبيرة، إلا أنها انحرفت فجأة عن الطريق لسبب ما. ربما مرور حيوان أمام سيارتها فحاولت تفاديه"، مضيفا أن القتيلة معروفة لرجال المرور "ومعلوماتنا تشير إلى أنها تتوجه يوميا في هذا التوقيت إلى المنطقة من أجل إطعام الكلاب والقطط".

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