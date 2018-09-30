قرقاش: أموال الدوحة لتحسين صورتها أهدرت دون نتيجة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن قطر أهدرت مبالغ باهظة لشركات العلاقات العامة، من أجل تحسين صورتها. ولكن دون نتيجة في إشارة إلى أن كل تلك الأموال ذهبت هباء.

قرقاش قال في تغريدة على حسابه على تويتر، بأن أزمة قطر اختفت كلياً من اهتمامات المجتمع الدولي في أسبوع الجمعية العامة في نيويورك, وأن النصيحة لم تعد تنفعها مادامت مصرة على استراتيجيتها اليائسة

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