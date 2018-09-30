خسائر فادحة لميليشيات الحوثي في صعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن (صحف)

سيطر الجيش الوطني اليمني على سد آل زمّاح في محافظة صعدة بإسناد من طائرات تحالف دعم الشرعية، في حين يشن الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية هجوما على ميليشيات الحوثي، في محاور عدة بمحافظة صعدة، مكبدا الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

من جهة أخرى، نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني أكثر من 400 لغم أرضي وعبوة ناسفة في محور علب بمحافظة صعدة كانت الميليشيات زرعتها في مديرية باقم شمال المحافظة.

وتتواصل الانهيارات في صفوف مليشيا الحوثي في جبهات متفرقة من محافظة صعدة، حيث لقي القيادي المدعو عبد اللطيف الأشول مصرعه مع 12 من مرافقيه وجرح آخرون في كمين محكم نفذته قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي شرق مركز مديرية باقم.

كما كشفت مصادر عسكرية يمنية مقتل القيادي في ميليشيات الحوثي، مبخوت صالح سلامة، مساعد قائد الأمن المركزي في صنعاء، في غارة جوية للتحالف العربي، في محافظة الحديدة.

وقالت المصادر إن سبعة عشر مسلحا من مرافقي سلامة قتلوا معه في الغارة.

وكانت القوة المستَهدفة متجهة لتعزيز جبهة المتمردين في منطقة الكيلو ستة عشر، ولم تحدد المصادر، تاريخ مصرع القيادي الحوثي.

وأفاد مصدر ميداني بمصرع مسؤول الحشد والتعزيزات للمليشيا الانقلابية في جبهة الملاحيظ المدعو أبو مكية مع عدد من مرافقيه في مواجهات مع قوات الجيش الوطني.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي، قوله إن الفرق الهندسية انتزعت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون في عدد من القرى والمزارع في مديرية باقم.

ولفت إلى أن الميليشيات تقوم بزرع الألغام، في الأحياء السكنية والطرقات العامة، دون مراعاة لتواجد السكان المدنيين.

وكانت فرق التشكيل البحري في قوات الجيش الوطني اليمني قد عثرت مؤخرا على ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر.

اقرا ايضا

مقتل 18 من ميليشيات الحوثي في حجة