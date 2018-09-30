بعد 47 عاما على رحيلها.. أم كلثوم تثير الجدل في السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

انشغل المغردون العرب على "تويتر" بكثير من القضايا والتي كان أبرزها، أن السعودية تستقبل أم كلثوم بعد مرور 47 عاما على رحيلها، حيث أثار انتشار إعلان أذاعته القناة الثقافية السعودية، عن إقامة حفل غنائي للمطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم، في المملكة العربية السعودية، جدلا واسعا على تويتر.

وفي التفاصيل أن القناة الثقافية السعودية أذاعت إعلانا قالت فيه "بعد مرور 47 عاما على وفاة أم كلثوم، السعودية تستقبلها من جديد، وذلك من خلال حفل قائم على تكنولوجيا "الهولوغرام" الذي يعرض صورة طيفية للأشخاص".

وبدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة باستخدام هاشتاغ #أم_كلثوم_في_السعودية الذي كان ضمن أكثر الموضوعات تداولا بين السعوديين.



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