المرصد: غارات روسيا قتلت 18 ألف سوري

أخبار الآن | إدلب - سوريا (المرصد السوري)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 18 ألف شخص نصفهم تقريباً من المدنيين قتلوا في غارات جوية روسية في سوريا منذ بدأت موسكو تدخلها العسكري قبل ثلاث سنوات.

وأوضح بيان للمرصد السوري أن عدد قتلى الغارات الروسية يشمل نحو 8 آلاف مدني أي نصف إجمالي القتلى منذ 2015 الماضي.

وبدأت روسيا، الحليفة القوية لنظام الرئيس بشار الاسد، شن غارات جوية في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015، بعد أكثر من أربع سنوات على اندلاع النزاع المدمر.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية الغارات الجوية الروسية واعتبرت أن القصف كان عشوائيا واستهدف البنى التحتية المدنية وبينها المستشفيات.

وذكرت منظمة "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدني السوري في مناطق المعارضة، في تقرير الأحد أنها قامت بعمليات انقاذ في عشرات عمليات القصف على مبان منذ 2015.

واشارت الى غارات روسية على 19 مدرسة و12 سوقا عاما و 20 منشأة طبية خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى 21 من مراكز الانقاذ التابعة لها.

والاسبوع الماضي، قال المرصد أن الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة أدت إلى مقتل أكثر من 3300 مدنيا منذ بدء عملياته ضد أهداف تنظيم الدولة الإسلامية.

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