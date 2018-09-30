البحرية السعودية تدمر زورقين للحوثي قبالة ميناء جازان

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

دمرت القوات البحرية الملكية زورقين تابعين لميليشيا الحوثي الإيرانية، خلال محاولةٍ لاستهداف ميناء جازان، حسبما ذكر المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال العقيد تركي المالكي، إن منظومة القوات البحرية الملكية السعودية رصدت تحرك الزورقين وتم اعتراضهما وتدميرهما بحسب قواعد الاشتباك، مما تسبب بأضرار مادية طفيفة.

وشدد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيدٍ من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية، وأن هذه الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها والمتورطين بالتخطيط والتنفيذ لها".

ودأبت ميليشيا الحوثي التابعة لإيران على عرقلة الملاحة البحرية عبر الزوارق المفخخة والألغام البحرية التي تطلقها بشكل عشوائي.

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