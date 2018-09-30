الاتحاد الوطني يرفض نتائج انتخابات كردستان

أخبار الآن | أربيل - كردستان العراق (وكالات)

دعا مستشار مجلس أمن كردستان العراق مسرور البارزاني الأحزاب السياسية كافة الى قبول نتائج انتخابات برلمان الإقليم, بينما رفض الاتحاد الوطني الكردستاني النتائج الأولية للانتخابات.

وقال مسرور البارزاني للصحفيين إنه من الطبيعي أن تحرز قوائمُ إنتخابية ٌ أصواتاً أكثر من غيرها , لكن يتعين أن لا يكون هذا الأمر سبباً لإثارة القلاقل أو القطيعة بين الأحزاب.

وأدلى الناخبون بأصواتهم الأحد بإقليم كردستان، في سباق يتصدره الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي ينتمي اليه مسرور البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.

ويُتوقع أن لا تسفر هذه الانتخابات عن أي تغيير في الخارطة السياسية بإقليم كردستان حيث يحتفظ الحزب الديمقراطي في الصدارة منذ سنوات.

غير أن من شأن هذه الانتخابات أن تظهر من خلال النتائج الحجم الفعلي للأحزاب الكردية التي تتنافس على منصب الرئاسة العراقية.

وطرح الحزبان الكرديان مرشحين اثنين للمنصب على الرغم من أن القوى السنية والشيعية طلبت من الكرد الاتفاق على مرشح واحد.

والمرشحان هما فؤاد حسين المدعوم من الحزب الديمقراطي، وبرهم صالح القيادي الذي عاد الى صفوف الاتحاد الوطني بعد انشقاق استمر نحو عامين.

ويقول رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني إن الكرد قد يتوجهون إلى بغداد بمرشحين اثنين للتنافس على منصب رئاسة العراق.

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