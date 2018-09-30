إنشاء مجمع سكني للنازحين في الرمادي العراقية بدعم ياباني

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قامت الحكومة اليابانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق بانشاء مجمع كرفاني سكني لإيواء النازحين العراقيين في مدينة الرمادي بمحافظة الانبار بعد طرد داعش منها.

ويتكون المجمع السكني الجديد من 350 وحدة سكنية خصصت للنازحين الذين تهدمت منازلهم جراء الحرب على داعش في المدينة وباتوا يفترشون العراء دون مأوى .

وفي مطلع الشهر الجاري ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن أعداد النازحين فى العراق انخفضت إلى أقل من مليونى نازح لأول مرة منذ عام 2014.

وأوضحت المنظمة -فى تقرير لها فى جنيف، أنه استنادًا إلى مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها عاد نحو 4 ملايين عراقى نازح إلى منازلهم.

وأشارت المنظمة إلى أن منذ يناير 2014 تسببت حرب العراق ضد تنظيم "داعش" الإرهابى فى تشريد قرابة الستة ملايين شخص أى حوالى 15% من مجموع سكان البلاد.

ونوهت إلى أن مع إعلان العراق انتهاء الحرب ضد "داعش" فى ديسمبر 2017 عاد منذ ذلك الوقت حوالى 736 ألف نازح، لافتة إلى أن النازحين يعودون إلى ديارهم بوتيرة أبطأ من عام 2017.

وأوضحت أن المحافظات التى كانت تضم أكبر عدد من العائدين هى نينوى (1.49 مليون)، والأنبار (1.27 مليون)، وصلاح الدين (ما يقرب من 553 ألفًا)، وكركوك (296 ألفًا)، وديالى (222 ألفًا)، وبغداد (77 ألفًا).

وأفادت المنظمة بأن حوالى 97% من النازحين عادوا إلى منازلهم الاعتيادية بينما عاد حوالى 2% إلى أماكن إقامة خاصة، بينما ظل حوالى 1% (19 ألف شخص) معرضين بشكل كبير لمخاطر اللجوء إلى المبانى الدينية أو المدارس أو المبانى غير المكتملة أو المهجورة.

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