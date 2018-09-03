8 قتلى في هجومين لداعش شمال بغداد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قتل 8 اشخاص واصيب 4 بجروح في هجومين منفصلين نفذهما مسلحون من داعش، استهدف مدنيين في بلدتين شمال بغداد، حسبما ذكرت مصادر امنية.

وأوضح ضابط في شرطة كركوك أن من بين المصابين أحد أفراد الشرطة في الهجوم المسلح الذي نفذه التنظيم ضد منازل قرية البوشاهر"، الواقعة غرب مدينة كركوك.

واشار الى إن الضحايا سقطوا في تبادل لاطلاق النار خلال مواجهات مع متطرفين .

وفي هجوم آخر مساء الاحد، قتل شخص واصيب ثلاثة بجروح .

وقال ضابط في الشرطة أنه "قتل رجل في الثمانين وأصيب ثلاثة اخرون بجروح في هجوم مسلح نفذه متطرفون ".

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واستهدف الهجوم الضحايا لدى مغادرتهم أحد المساجد بعد ادائهم صلاة العشاء في قرية تابعة لقضاء الشرقاط الواقع الى الشمال من محافظة صلاح الدين، شمال بغداد.

وأشار المصدر الى ان "الهجوم ليس الأول لأن تنظيم داعش يتمركز عل جبال الخانوكة" حيث تتواجد خلايا سرية واخرى في مناطق صحراوية في العراق، رغم ان بغداد اعلنت "النصر" على المتطرفين نهاية العام الماضي.

وقال هشام الهاشمي المتخصص في في الجماعات المتشددة "ما زال هناك الفا عنصر فاعل من تنظيم داعش ، غالبيتهم العظمى محليون، بالاضافة الى أقل من مئة من الاجانب في العراق"، موضحا ان الهدف الرئيسي لهجمات هؤلاء هو "الانتقام لمن تم استهدافهم".

ورغم الهزائم المتلاحقة التي لحقت بالتنظيم، نفذ المتطرفون هجمات دامية منسقة خلال تموز/يوليو في جنوب سوريا خلفت أكثر من 250 قتيلا.

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