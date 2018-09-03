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جلسة أولى لمجلس النواب العراقي في دورته الرابعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عقد مجلس النواب العراقى الجديد الإثنين أول جلسة له فى دورته الرابعة، ومن المرتقب أن يتم خلالها اختيار رئيس المجلس ونائبيه.

الرئيس العراقي فؤاد معصوم افتتح الجلسة، بكلمة شدد فيها على ضرورة دحر كل التنظيمات التي تستخدم الدين للإضرار بالشعب العراقي

وقال: "يجب ضمان كل حقوق العراق المائية، ومراجعة نظامنا السياسي والأمني".

 

Photo Source:Getty Images Europe

 

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