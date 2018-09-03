تحالف العبادي - الصدر يقود الحكومة العراقية المقبلة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أعلن إئتلافا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي و رئيس التيار الصدري مقتدى ‏الصدر الكتلة الأكبر في البرلمان بمئة وتسعين نائباً.



الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي ترى النور أخيراً بمئة و تسعين نائباً , وذلك بعد أشهر ‏عدة من إنتهاء الانتخابات العامة , وبعد نحو شهرين من إعلان نتائجها النهائية ‏التي أبقت قائمة سائرون التي يتزعمها رئيس التيار الصدري مقتدى ‏الصدر في المرتبة الأولى , حيث توجه الصدر فور ذلك الإعلان الى التحالف مع إئتلاف النصر بزعامة رئيس ‏الوزراء العراقي حيدر العبادي.‏



الكتلة النيابية الأكبر يتزعمها إئتلافا الصدر والعبادي وهما سائرون و النصر , ‏وقد إنضمت إليهما عشرون كتلة كبيرة مثل إئتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي وتيار ‏الحكمة بزعامة عمار الحكيم وجزء كبير من تحالف القرار برئاسة أسامة النجيفي , الى جانب ‏قوائم تمثل محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى و كتلٍ تمثل التركمان ‏والمسيح والصابئة والأيزيديين و نوابٌ من التيار المدني.‏

بينما ضم التحالف المنافس الذي فشل في الحصول على عدد كاف لإعلان الكتلة ‏الأكبر ثلاث عشرة قائمة وهي إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي , وتحالف ‏الفتح الذي يمثل فصائل من الحشد الشعبي الى جانب عدد من الكتل التي تمثل ‏الأقليات وبعض المحافظات.‏

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هذا و دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي البرلمانَ الجديد إلى التعاون في تشريع ‏القوانين المهمة كون الحكومة المقبلة ستتسلم دولة موحدةً ومحررةً من داعش , ‏داعيا الى التعاهد على عدم إثارة النعرات الطائفية.‏

و في إشارة الى الخلافات العميقة بين حكومته و الحشد الشعبي الذي تتلقى ‏معظم فصائله الدعم المالي والتسليحي من إيران , شدد العبادي أمام البرلمان ‏على أن العراق إستعاد مكانته بين المجتمع الدولي و أن الحكومة ‏المقبلة لن تقبل أن تعلو رايةٌ فوق رايةِ العراق و أنها لن تقبل أي سلاح خارج ‏إطار الدولة.‏

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هذا وأعلن رئيس البرلمان الأكبر سناً محمد علي زيني إبقاء جلسة البرلمان ‏مفتوحة لمدة إثنتين وسبعين ساعة بهدف الاتفاق على أسماء رئيسي الحكومة ‏والجمهورية ورئيس البرلمان ونوابه, في حين أشارت تقديراتٌ أولية الى أن ‏شخصية رئيس الوزراء سيرشحها تحالفُ العبادي - الصدر , لكن مراقبين ‏أشاروا الى أن الأمر مازال خاضعاً لتفاههمات لم تـُحسم بسبب ‏خلاف أثاره تحالفُ المالكي حول الكتلة الأكبر.‏

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