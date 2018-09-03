تحالف العبادي - الصدر يقود الحكومة العراقية المقبلة
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة
أعلن إئتلافا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي و رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر الكتلة الأكبر في البرلمان بمئة وتسعين نائباً.
الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي ترى النور أخيراً بمئة و تسعين نائباً , وذلك بعد أشهر عدة من إنتهاء الانتخابات العامة , وبعد نحو شهرين من إعلان نتائجها النهائية التي أبقت قائمة سائرون التي يتزعمها رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر في المرتبة الأولى , حيث توجه الصدر فور ذلك الإعلان الى التحالف مع إئتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
الكتلة النيابية الأكبر يتزعمها إئتلافا الصدر والعبادي وهما سائرون و النصر , وقد إنضمت إليهما عشرون كتلة كبيرة مثل إئتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وجزء كبير من تحالف القرار برئاسة أسامة النجيفي , الى جانب قوائم تمثل محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى و كتلٍ تمثل التركمان والمسيح والصابئة والأيزيديين و نوابٌ من التيار المدني.
بينما ضم التحالف المنافس الذي فشل في الحصول على عدد كاف لإعلان الكتلة الأكبر ثلاث عشرة قائمة وهي إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي , وتحالف الفتح الذي يمثل فصائل من الحشد الشعبي الى جانب عدد من الكتل التي تمثل الأقليات وبعض المحافظات.
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هذا و دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي البرلمانَ الجديد إلى التعاون في تشريع القوانين المهمة كون الحكومة المقبلة ستتسلم دولة موحدةً ومحررةً من داعش , داعيا الى التعاهد على عدم إثارة النعرات الطائفية.
و في إشارة الى الخلافات العميقة بين حكومته و الحشد الشعبي الذي تتلقى معظم فصائله الدعم المالي والتسليحي من إيران , شدد العبادي أمام البرلمان على أن العراق إستعاد مكانته بين المجتمع الدولي و أن الحكومة المقبلة لن تقبل أن تعلو رايةٌ فوق رايةِ العراق و أنها لن تقبل أي سلاح خارج إطار الدولة.
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هذا وأعلن رئيس البرلمان الأكبر سناً محمد علي زيني إبقاء جلسة البرلمان مفتوحة لمدة إثنتين وسبعين ساعة بهدف الاتفاق على أسماء رئيسي الحكومة والجمهورية ورئيس البرلمان ونوابه, في حين أشارت تقديراتٌ أولية الى أن شخصية رئيس الوزراء سيرشحها تحالفُ العبادي - الصدر , لكن مراقبين أشاروا الى أن الأمر مازال خاضعاً لتفاههمات لم تـُحسم بسبب خلاف أثاره تحالفُ المالكي حول الكتلة الأكبر.
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