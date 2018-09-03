انهيارات واسعة في صفوف ميليشيا الحوثي غرب صعدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شهدت مليشيا الحوثي انهيارات واسعة في صفوفها، وسط التقدم الميداني المستمر لقوات الشرعية اليمنية باسناد من التحالف العربي، في جبهة مران شمال غرب محافظة صعدة.

وتمكنت قوات الشرعية إثر المعارك المتواصلة منذ أكثر من أسبوع ضمن عملية " قطع رأس الأفعى" من قتل عشرات العناصر من ميليشيات الانقلابية في جبهة مران وتكبيدهم خسائر فادحة في المعدات ايضا.

ووفقاً لما أورده موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، قال رئيس عمليات اللواء الثالث عروبة العقيد زايد الغرابي، إن "قوات اللواء نفذت اليوم هجوماً على مواقع الميليشيات الحوثية تكبدت فيه خسائر باهظة في الأرواح والعتاد".

وأكد الغرابي بأن منتسبي اللواء الثالث عروبة بقيادة قائد معركة "قطع رأس الأفعى"، اللواء عبدالكريم السدعي ، تعهدوا بالحسم العسكري في القريب العاجل، داعياً كل احرار الوطن إلى الالتحاق بصفوف الجيش الوطني لتطهير وكر التمرد الاول في مران.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة بأن زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي استدعى بشكل عاجل عدداً من قياداته إلى مران جميعهم من قيادات الصف الأول للحوثيين ، لإدارة عناصرهم والدفاع عن المنطقة لما تمثله من قداسة روحية للميليشيات كونها وكرهم الاول الذي انطلقت منه اعمالهم الاجرامية

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