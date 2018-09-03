الشرعية تؤكد مقتل 38 من ميليشيا الحوثي بغارات بالحديدة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 38 من ميليشيات الحوثي وأصيب 26 آخرون في ضربات جوية إستهدفت مواقع للحوثيين في الأطراف الجنوبية والغربية لمدينة الحديدة.

وقال مسؤولون في قوات الشرعية اليمنية إن مروحيات التحالف العربي وطائراته قصفت مواقع ميلشيا الحوثي عند الدوار المؤدي الى وسط الحديدة في جنوبها وقرب الكلية البحرية الوقعة في غربها.

وطال القصف أيضا أربع آليات عسكرية للمتمردين الحوثيين قرب مطار الحديدة جنوبا، وسيارات للحوثيين في داخل حرم جامعة الحديدة الواقعة في جنوب غرب المدينة المطلة على البحر الاحمر.

وتطلق الامم المتحدة في جنيف الخميس مشاورات جديدة في محاولة للتفاهم حول إطار لمفاوضات سلام تنهي الحرب المستمرة منذ 2014.

وبدأت الأمم المتحدة جهود استئناف محادثات السلام بعدما أطلق التحالف في 13 حزيران/يونيو هجوما باتجاه ميناء مدينة الحديدة.

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