الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً حوثياً أطلق باتجاه جازان

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، الأحد، صاروخا باليستيا أطلق من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه جازان، حسبما أفاد المتحدث باسم التحالف العربي لإعادة الشرعية إلى اليمن.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت الصاروخ الذي أطلق الساعة 19:27 مساء الأحد، فقامت بتدميره.

وأضاف المالكي أن الصاروخ الذي أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ونبه التحالف العربي مرارا إلى أن أعمال الحوثي العدائية تثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة، في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد الأمن السعودي والإقليمي والدولي.

ووصل عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن 185 صاروخا.

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