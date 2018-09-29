البحرين: إيران تهدد أمن المنطقة والملاحة

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)‏

قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إن إيران مصدر الصواريخ ‏التي تهدد أمن المنطقة والممرات البحرية.‏

وأضاف الوزير أن النظام الإيراني يتبنى سياسة التخريب ‏ودعم الجماعات الإرهابية وهو يدعم الميليشيات الإنقلابية في اليمن.‏

وأكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن بلاده ‏تدعم تحالفا استراتيجيا عربيا أمريكيا لصد أخطار النظام الإيراني.‏

وشارك وزير الخارجية البحريني في إجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون ‏الخليجي ومصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد على هامش ‏أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.‏

وقال آل خليفة إن الهدف من التحالف الاستراتيجي ليس عسكريا فقط، وإنما ‏سيتضمن علاقات إقتصادية و إستثمارية و أمنية في مختلف المجالات.‏

و أشار آل خليفة إلى أن هذا التحالف لا يزال في طور التأسيس ، معبرا عن ‏تطلعه إلى أن يقام على أسس قوية ومتينة.‏

وأوضح آل خليفة "أن المسألة ليست عزل إيران لأن إيران هي من عزلت نفسها ‏عن العالم ، لكن المسألة هي صدّ عدوان إيران".‏

وشدد وزير الخارجية البحريني على أن الجهود المبذولة لاحتواء الخطر الذي ‏يمثله النظام في طهران لا تستهدف الشعب وإنما تستهدف صد الأذى من النظام ‏الإيراني.‏

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