البحرين: إيران تهدد أمن المنطقة والملاحة
أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)
قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إن إيران مصدر الصواريخ التي تهدد أمن المنطقة والممرات البحرية.
وأضاف الوزير أن النظام الإيراني يتبنى سياسة التخريب ودعم الجماعات الإرهابية وهو يدعم الميليشيات الإنقلابية في اليمن.
وأكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن بلاده تدعم تحالفا استراتيجيا عربيا أمريكيا لصد أخطار النظام الإيراني.
وشارك وزير الخارجية البحريني في إجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال آل خليفة إن الهدف من التحالف الاستراتيجي ليس عسكريا فقط، وإنما سيتضمن علاقات إقتصادية و إستثمارية و أمنية في مختلف المجالات.
و أشار آل خليفة إلى أن هذا التحالف لا يزال في طور التأسيس ، معبرا عن تطلعه إلى أن يقام على أسس قوية ومتينة.
وأوضح آل خليفة "أن المسألة ليست عزل إيران لأن إيران هي من عزلت نفسها عن العالم ، لكن المسألة هي صدّ عدوان إيران".
وشدد وزير الخارجية البحريني على أن الجهود المبذولة لاحتواء الخطر الذي يمثله النظام في طهران لا تستهدف الشعب وإنما تستهدف صد الأذى من النظام الإيراني.
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