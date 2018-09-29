إغلاق القنصلية الأمريكية في البصرة بسبب تهديدات أمنية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة أنها أغلقت قنصليّتها في مدينة البصرة جنوبي العراق، بسبب تهديدات أمنية، بعد احتجاجات دموية شهدتها المدينة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن واشنطن أبلغت إيران أنها سترد على أي تهديدات ستتعرض لها مصالحها في العراق، من قبل القوات الإيرانية أو الوكلاء التابعين لها.

وأصدر بومبيو بيانا، الجمعة، حذر فيه الحكومة الإيرانية وأبلغها بأنها "يجب أن تفهم أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وبشكل مناسب على أي هجمات من هذا القبيل".

وفي البيان، قال بومبيو: "ليس لدى الرئيس ولدي أولوية أكثر أهمية من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين، بمن فيهم موظفونا الدبلوماسيون والعسكريون وغيرهم من المسؤولين الذين يعملون في الخارج".

وتابع: "لقد ازدادت التهديدات التي يتعرض لها موظفونا ومرافقنا في العراق من حكومة إيران، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ومن المليشيات التي تعمل تحت إشراف وتوجيه قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وأضاف بومبيو: "لقد وقعت حوادث متكررة من نيران غير مباشرة من عناصر تلك الميليشيات الموجهة إلى قنصليتنا العامة في البصرة وسفارتنا في بغداد، بما في ذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية".

كما جاء في بيان بومبيو: "لقد أبلغت حكومة إيران بأن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية مباشرة عن أي ضرر يلحق بالأمريكيين أو بمرافقنا الدبلوماسية في العراق أو في أي مكان آخر، سواء كانت القوات الإيرانية قد ارتكبت الهجمات مباشرة أو بواسطة ميليشيات تابعة لها. ولقد أوضحت لإيران أنه يجب أن تفهم أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وبشكل مناسب على مثل هذه الهجمات".

وأوضح: "بالنظر إلى التهديدات والتحريضات المتزايدة والمحددة لمهاجمة أفرادنا ومرافقنا في العراق، فقد وجهت إلى إجراء نقل مؤقت مناسب للأفراد الدبلوماسيين في العراق. ونحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في الحكومة وقوات الأمن العراقية للتصدي لهذه التهديدات. وإننا نتطلع إلى جميع الأطراف الدولية المهتمة بالسلام والاستقرار في العراق والمنطقة لتعزيز رسالتنا إلى إيران فيما يتعلق بعدم قبول سلوكهم".

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