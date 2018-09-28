مشروع قانون امريكي لوقف التدخل الايراني في العراق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أقرت لجنةُ الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي الخميس، مشروعَ قانونٍ للتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون العراقية.

مشروعُ القرار ينص على فَرْضِ عقوباتٍ على شخصياتٍ إيرانية تهدد السلام والاستقرار في العراق، في حين أضاف رئيس اللجنة بيل رويس، أن الوثيقةَ تُمَكِنُ السلطات الأمريكية من تحميل إيران وميليشياتها المسؤولية عن أنشطتها المميتة في العراق.

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