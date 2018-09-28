مسجد قباء يستقبل المصلين على مدار الساعة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (رشا سليمان)

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرار بفتح مسجد قباء أمام المصلين للصلاة فيه على مدار الساعة.

وذكر عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: أن التوجيه الملكي يأتي أسوة بفتح المسجد النبوي للمصلين، والزوار على مدار الساعة، وهو استشعار من الملك سلمان لمكانة أول مسجد في الإسلام، والحرص على خدمة الزوار، في إطار العناية الكبرى ببيوت الله.

وأشار آل الشيخ إلى أن أبواب المسجد فتح طوال الأسبوع، من شأنه التخفيف على زوار المدينة المنورة، وتمكينهم من أداء الصلوات بلا منغصات.

ومن المقرر استكمال إجراءات دراسة فتح المسجد بمشاركة عدد من المؤسسات ، على أن يتم الانتهاء منها خلال 42 يوما.

ويعتبر مسجد قباء في المدينة المنورة، المسجد الأول في تاريخ الإسلام ويقوم حجاج بيت الله الحرام بزيارته كل عام، بعد زيارة المسجد النبوي لما له من مكانة تشد المسلمين إليه.

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