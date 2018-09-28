لا صحة لاستهداف القنصلية الامريكية في البصرة
أخبار الآن | البصرة - العراق (خاص)
نفت السلطات الأمنية في البصرة إستهداف المطار الدولي والقنصلية الأمريكية بثلاثة صواريخ في المحافظة الواقعة جنوبي العراق.
و أوضحت مصادر أمنية لأخبار الآن أن مطار البصرة الدولي لم يتعرض إلى القصف أو إلى سقوط قذائف عليه , مشيرة الى أن القنصلية الأمريكية التي يقع مقرها قرب المطار إتخَذت إجراءات عقب إستشعارها لخطر معين وهو ما تم تفسيره على أنه إستهداف للمطار.
وقال شهود عيان في محافظة البصرة في وقت سابق إنهم سمعوا بعد منتصف الليل أصوات إطلاق قذائف أو صواريخ من منطقة أبو صخير قرب مطار البصرة الدولي ، و رجحوا إطلاقها باتجاه المطار الذي تقع بالقرب منه القنصلية الأمريكية العامة في المحافظة.
و كانت القنصلية الامريكية في البصرة إتخذت جملة من الإجراءات الأمنية والاحترازية في الفترة التي تلت إحراق القنصلية الإيرانية من قبل محتجين غاضبين.
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