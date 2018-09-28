لا صحة لاستهداف القنصلية الامريكية في البصرة

أخبار الآن | البصرة - العراق (خاص)‏

نفت السلطات الأمنية في البصرة إستهداف المطار الدولي والقنصلية الأمريكية ‏بثلاثة صواريخ في المحافظة الواقعة جنوبي العراق.‏



و أوضحت مصادر أمنية لأخبار الآن أن مطار البصرة الدولي لم يتعرض إلى ‏القصف أو إلى سقوط قذائف عليه , مشيرة الى أن القنصلية الأمريكية التي يقع ‏مقرها قرب المطار إتخَذت إجراءات عقب إستشعارها لخطر معين وهو ما تم ‏تفسيره على أنه إستهداف للمطار.‏

وقال شهود عيان في محافظة البصرة في وقت سابق إنهم سمعوا بعد منتصف ‏الليل أصوات إطلاق قذائف أو صواريخ من منطقة أبو صخير قرب مطار البصرة ‏الدولي ، و رجحوا إطلاقها باتجاه المطار الذي تقع بالقرب منه القنصلية ‏الأمريكية العامة في المحافظة‎.‎

و كانت القنصلية الامريكية في البصرة إتخذت جملة من الإجراءات الأمنية ‏والاحترازية في الفترة التي تلت إحراق القنصلية الإيرانية من قبل محتجين ‏غاضبين.‏

اقرا ايضا

إيران تخترق صحراء العراق لربط ميليشياتها بسوريا