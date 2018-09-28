داعش يزعم أن هجوم الأحواز لن يكون الأخير

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)‏

بث تنظيم داعش تسجيلا صوتيا لمتحدثه المكنى "أبو الحسن المهاجر" أعلن ‏فيه أن الهجوم الذي زعُم تنفيذه على عرض عسكري للحرس الثوري الإيراني ‏في إقليم الأحواز السبت الماضي لن يكون الأخير.‏

ونقلت رويترز عن التسجيل الصوتي لأبي الحسن المهاجر أن من وصفهم ‏بأبناء الخلافة أثبتوا مدى هشاشة وضعف أمن إيران من خلال الهجوم المسلح ‏على الحرس الثوري الإيراني.‏

و أضاف المتحدث بإسم داعش المكنى "أبو الحسن المهاجر" في تسجيله ‏الصوتي إن "أمن إيران هو أوهى من بيت العنكبوت وإن القادم أدهى وأمر".‏

و قالت رويترز إنه لم يتسن لها التحقق على نحو مستقل من صحة التسجيل ‏الصوتي لأبي الحسن المهاجر.‏

و الى جانب إدعاء تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم إقليم الأحواز ، أعلنت ‏أيضا حركة معارضة من أصول عربية في إيران، تدعى منظمة المقاومة الوطنية ‏الأحوازية، مسؤوليتها عن الهجوم على الحرس الثوري الايراني.‏

وكان مسلحون هاجموا عرضا عسكرياً للحرس الثوري الإيراني في إقليم الأحواز ‏جنوب غرب إيران و قد قتلوا 29 شخصا يوم السبت نصفهم تقريبا من أفراد ‏قوات الحرس الثوري الإيراني.‏

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