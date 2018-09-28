داعش يزعم أن هجوم الأحواز لن يكون الأخير
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)
بث تنظيم داعش تسجيلا صوتيا لمتحدثه المكنى "أبو الحسن المهاجر" أعلن فيه أن الهجوم الذي زعُم تنفيذه على عرض عسكري للحرس الثوري الإيراني في إقليم الأحواز السبت الماضي لن يكون الأخير.
ونقلت رويترز عن التسجيل الصوتي لأبي الحسن المهاجر أن من وصفهم بأبناء الخلافة أثبتوا مدى هشاشة وضعف أمن إيران من خلال الهجوم المسلح على الحرس الثوري الإيراني.
و أضاف المتحدث بإسم داعش المكنى "أبو الحسن المهاجر" في تسجيله الصوتي إن "أمن إيران هو أوهى من بيت العنكبوت وإن القادم أدهى وأمر".
و قالت رويترز إنه لم يتسن لها التحقق على نحو مستقل من صحة التسجيل الصوتي لأبي الحسن المهاجر.
و الى جانب إدعاء تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم إقليم الأحواز ، أعلنت أيضا حركة معارضة من أصول عربية في إيران، تدعى منظمة المقاومة الوطنية الأحوازية، مسؤوليتها عن الهجوم على الحرس الثوري الايراني.
وكان مسلحون هاجموا عرضا عسكرياً للحرس الثوري الإيراني في إقليم الأحواز جنوب غرب إيران و قد قتلوا 29 شخصا يوم السبت نصفهم تقريبا من أفراد قوات الحرس الثوري الإيراني.
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