حقل القيارة بنينوى يستأنف إنتاج النفط

أخبار الآن | نينوى - العراق (صحف)



استأنفت وزارة النفط العراقية إنتاج النفط من حقل القَيَّارَة، جنوب الموصل، بمُعَدَّل 30 ألف برميل يوميا، ، بعد إعادة إعمار شاملة للآبار والمنشآت والأنابيب المتضررة، وأعلنت بدء التصديرِ منه للمرة الأولى في تاريخه.



وتعد منطقة القَيَّارَة، جنوب الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق، ضمن أكثر المناطق التي تضررت جراء احتلال تنظيم داعش منذ منتصفِ عامِ 2014.

وتعرضت حقول ومصافي النفط العراقية في شمال وغرب البلاد للتخريب والتدمير جزئيا أو كليا منذ احتلال التنظيم الإرهابي عليها.

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في برقية بعثها لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: "نستأنف إنتاج حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى بمعدل 30 ألف برميل باليوم، بعد إعادة إعمار شاملة للآبار والمنشآت والأنابيب المتضررة".



وأضاف اللعيبي: "استئناف الإنتاج من هذا الحقل يعد إنجازا وطنياً، ونصراً على العصابات الإرهابية التي تعمدت تخريب وتدمير وحرق جميع الآبار النفطية، لكن الإرادة الوطنية المخلصة كانت حاضرة وبقوة وعزيمة الأبطال في شركة نفط الشمال والشركات النفطية المساندة كانت بمستوى التحدي، عندما استطاعت تحويل الآبار النفطية المحترقة والمدمرة إلى آبار منتجة".

ولفت اللعيبي إلى أن "الوزارة وضعت خطة طموحة لإيصال الإنتاج من الحقل المذكور إلى 60 ألف برميل باليوم نهاية العام الجاري".

وكشف اللعيبي عن أن "تصدير النفط المنتج من حقل القيارة هو الأول في تاريخه، بعد أن كان يخصص للاستهلاك الداخلي فقط"، موضحا: "تقوم شركة تسويق النفط الوطنية سومو بتسويق وبيع النفط إلى خارج العراق، وهذا ما يعزز الإيرادات المالية للخزينة الاتحادية من العملة الصعبة".

وأعلن العراق تحرير جميع أراضيه من قبضة التنظيم الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي بدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والتنمية في أنحاء البلاد.

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