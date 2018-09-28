بغداد تنفي إعتقال وإخفاء 74 مدنيا

أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)‏

نفت السلطات الأمنية العراقية ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ‏بشأن إختفاءٍ قسري لـ 74 مدنيا بينهم أطفال , وإرتكاب ِ خروقات ضد المدنيين ‏خلال حملات الإعتقال.‏



مركز الإعلام الأمني العراقي عد في بيان له ما جاء ضمن تقرير "هيومن رايتس ‏ووتش" إدعاءات كاذبة ضد القوات الأمنية والعسكرية ومعلوماته عارية عن ‏الصحة.‏

و كانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قالت في تقريرها إن المعتقلين قد ‏إختفوا تماماً بعد إعتقالهم على يد قوات عسكرية وأمنية ولم يتمكن ذووهم من ‏معرفة أماكن إحتجازهم‎.‎



من جهتها أشارت مصادر برلمانية إلى أن لجانها المختصة بالشؤون الإنسانية ‏تواصل العمل مع الجهات الأمنية لحل ملفات المعتقلين والمفقودين التي مازالت ‏عالقة.‏



و تابعت المصادر البرلمانية العراقية بالقول "أن شكاوى عدة رفعها الأهالي ‏بشأن إختفاء أبنائهم في مناطق شمال وغرب بغداد خلال الحملات الأمنية ‏مطالبين الحكومة بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم"‏‎.‎



و يقول نواب عراقيون حاليون وسابقون إنه منذ إحتلال داعش مدنا عراقية في ‏شمال البلاد وغربها ثم ما بعد تحرير هذه المدن , إعتقلت ميليشيات زعمت ‏إنتماءها للحشد الشعبي نحو 3000 مدني بينهم 1400 مدني في منطقة عامرية ‏الفلوجة و 1700 آخرين من أهالي منطقة جرف الصخر ضمن محافظة بابل ‏جنوب بغداد,‏





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