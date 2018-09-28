بغداد تنفي إعتقال وإخفاء 74 مدنيا
أخبار الآن | بغداد - العراق (وكالات)
نفت السلطات الأمنية العراقية ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن إختفاءٍ قسري لـ 74 مدنيا بينهم أطفال , وإرتكاب ِ خروقات ضد المدنيين خلال حملات الإعتقال.
مركز الإعلام الأمني العراقي عد في بيان له ما جاء ضمن تقرير "هيومن رايتس ووتش" إدعاءات كاذبة ضد القوات الأمنية والعسكرية ومعلوماته عارية عن الصحة.
و كانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قالت في تقريرها إن المعتقلين قد إختفوا تماماً بعد إعتقالهم على يد قوات عسكرية وأمنية ولم يتمكن ذووهم من معرفة أماكن إحتجازهم.
من جهتها أشارت مصادر برلمانية إلى أن لجانها المختصة بالشؤون الإنسانية تواصل العمل مع الجهات الأمنية لحل ملفات المعتقلين والمفقودين التي مازالت عالقة.
و تابعت المصادر البرلمانية العراقية بالقول "أن شكاوى عدة رفعها الأهالي بشأن إختفاء أبنائهم في مناطق شمال وغرب بغداد خلال الحملات الأمنية مطالبين الحكومة بالتدخل لمعرفة مصير أبنائهم".
و يقول نواب عراقيون حاليون وسابقون إنه منذ إحتلال داعش مدنا عراقية في شمال البلاد وغربها ثم ما بعد تحرير هذه المدن , إعتقلت ميليشيات زعمت إنتماءها للحشد الشعبي نحو 3000 مدني بينهم 1400 مدني في منطقة عامرية الفلوجة و 1700 آخرين من أهالي منطقة جرف الصخر ضمن محافظة بابل جنوب بغداد,
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