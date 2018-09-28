البرلمان العراقي ينتخب رئيسا للجمهورية الإثنين

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ينتخب البرلمان العراقي الاثنين المقبل رئيسا للجمهورية غداة انتخابات تشريعية يشهدها إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي ، وبحسب الأعراف السياسية منذ 2005 فإن منصب الرئاسة هو للأكراد.

وعلى النواب الـ329 الذين تم انتخابهم في أيار/مايو الماضي، الاختيار بين سبعة مرشحين للمنصب، بحسب ما أعلن الخميس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي انتخب بدوره منتصف أيلول/سبتمبر.

ومن بين أبرز الأسماء المرشحة لخلافة فؤاد معصوم الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، زميله في الحزب رئيس الوزراء السابق في الإقليم نائب رئيس الوزراء في حكومة نوري المالكي بين عامي 2006 و2010 برهم صالح، ومرشح "الاتحاد الوطني الكردستاني" المنافس فؤاد حسين الرئيس السابق لديوان رئاسة إقليم كردستان.

ويخوض الحزبان الكرديان الرئيسيان منافسة شديدة على المنصب، الذي يشغله الاتحاد الوطني الكردستاني منذ 2005، حين انتخب مؤسس الحزب الراحل جلال طالباني.

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