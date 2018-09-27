هادي: الحوثيون يخوضون حربا نيابة عن إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن ميليشيات الحوثي باعت ولاءها لإيران وتخوض حربا نيابة عنها.

وحض هادي المجتمع الدولي على "تحمل مسؤولياته في الضغط على إيران"، لوقف تدخلها في اليمن، ودعمها ميليشيات الحوثي التابعة لها.



وتحدث عما تمارسه إيران "بدءاً بتزويدها الحوثيين أسلحة وصواريخ، مروراً باستهداف المياه الإقليمية والدولية، وتعريض الملاحة الدولية للخطر، وانتهاء بسياسة اغراق البلدان بالمخدرات وتجارتها، ودعم الإرهاب بشقيه: الحوثيين وتنظيمي القاعدة وداعش".

وشكر الرئيس اليمني السعودية، مؤكداً أنها «صاحبة الدور الريادي في تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، عبر ما تقدمه من دعم مستمر». كما شكر المؤسسات الإنسانية لدول التحالف العربي.



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