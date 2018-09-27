مناورات جوية مشتركة بين السعودية وتونس

أخبار الآن | تونس - (وكالات)

تجري القوات الجوية السعودية والتونسية مناورات مشتركة هي الأولى من نوعها بينهما منتصف الأسبوع المقبل في تونس، وتستمر لمدة أسبوعين.

وتهدف المناورات إلى الارتقاء بمستوى التنسيق والتخطيط على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتعبوي.

وتفقد الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، القوات المشاركة للوقوف على استعدادها وجاهزيتها للمناورات السعودية التونسية المشتركة، التي ستنفذ منتصف الأسبوع المقبل في تونس.

وأوضح قائد القوة السعودية المشاركة في المناورات، العقيد الطيار الركن محمد بن سعيد الشهراني، أنه تم الانتهاء من مرحلة التحضير لهذه المناورات، مؤكدا جاهزية جميع المشاركين من الأطقم الجوية والفنية والإدارية بمتابعة وإشراف من قائد القوات الجوية.

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