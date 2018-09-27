قتل قيادي بمليشيا الحوثي بالحديدة و14 مرافق له بغارة للتحالف

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (وكالات)



قـُتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية، ومعه 14 من مرافقيه ، بغارة جوية لمقاتلات قوات التحالف العربي في الحديدة، غربي اليمن.

وذكرت ألوية العمالقة بالجيش اليمني، في بيان صحفي، أن ما يسمى بـ"قائد النخبة في مليشيا الحوثي المقدَم علي أحمد المعوضي قتل بغارة جوية لمقاتلات التحالف في منطقة كيلو 10، بمحافظة الحديدة".

وأشار البيان إلى أن القيادي الحوثي، المكنى "أبومقدام"، لقي مصرعه في الغارة الجوية ومعه 14 من مرافقيه.

ولفت البيان، إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت ثكنات وتجمعات حوثية وتعزيزات عسكرية كانت في طريقها إلى كيلو 16، في محاولة من المليشيا لفتح طريق إمداد لهم، بعد أن تمكنت ألوية العمالقة من قطع الإمدادات العسكرية بين الحديدة وصنعاء.

وتحدثت ألوية العمالقة للمرة الأولى عن مقتل القياديين الحوثيين البارزين محمد علي الحوثي، المطلوب رقم 3 للتحالف العربي، وهادي محمد الكحلاني، المطلوب رقم 39 بغارة جوية للتحالف.

ولا تزال مليشيا الحوثي الانقلابية تتكتم منذ مطلع الأسبوع الجاري عن مصير القياديين "الحوثي" و"الكحلاني"، وسط أنباء متواترة عن مقتلهما بعملية نوعية للتحالف العربي.

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