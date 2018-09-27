في يوم الملاحة البحرية العالمي.. جرائم الحوثيين "تطفو"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

في اليوم العالمي للملاحة البحرية، رصدت وكالة انباء الإمارات في تقرير لها أبرز الهجمات والمحاولات التي قامت بها ميليشيات الحوثي والتي استهدفت عددا من السفن والناقلات التجارية طوال السنوات الماضية،ففي الأول من أكتوبر عام 2016 وقع الهجوم الأول من نوعه الذي اعتُبر تهديدا للملاحة في البحر الأحمر، إذ تعرضت سفينة "سويفت" التابعة لشركة الجرافات البحرية الإماراتية، لهجوم بصاروخ تم إطلاقه من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن قرب مضيق باب المندب، عندما كانت في إحدى رحلاتها المعتادة من وإلى مدينة عدن لنقل المساعدات الطبية والإغاثية وإخلاء الجرحى والمصابين المدنيين لاستكمال علاجهم خارج اليمن.

وفي 10 أكتوبر من العام نفسه، استهدف هجوم ثان للحوثيين السفينة الأمريكية "يو أس أس ماسون" في البحر الأحمر من خلال قصف صاروخي في المياه الدولية، دون أن ينجح الصاروخان في إصابة الهدف.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، بعد 3 أيام من الهجوم تعرض السفينة نفسها لهجوم آخر بصاروخ تم إطلاقه من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن بالحديدة.

وبعد خمسة أيام فقط، أطلقت الميليشيات الانقلابية صواريخ باتجاه 3 سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر، دون أن تصيب أيا منها حسبما أعلن الجيش الأمريكي الذي أكد عدم تسجيل أي إصابات.

وفي يناير 2017، استهدفت 3 قوارب تابعة للحوثيين فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديدة أثناء قيامها بدورية مراقبة ما أدى إلى وفاة 2 من أفراد الطاقم وإصابة 3 آخرين بجروح.

تبعها في 30 يوليو من العام نفسه، استهداف زورق مفخخ بالمتفجرات ميناء المخا وهي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن استخدام الحوثيين لتلك الوسيلة.

وهددت ميليشيات الحوثي في اليوم التالي بشكل صريح، بتصعيد استهدافها لحركة الملاحة في البحر الأحمر، قائلة إنها "ستحول البحر الأحمر إلى ساحة حرب".

وفي مارس من العام ذاته، أحبطت قوات التحالف العربي، هجومًا حاولت المليشيات القيام به بواسطة 3 زوارق على مجموعة سفن قرب ميناء ميدي اليمني.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في نوفمبر 2017، عن إحباط عمل وشيك كانت ميليشيات الحوثي تعده لاستهداف خطوط الملاحة البحرية الدولية والتجارة العالمية في البحر الأحمر.

وقال انه تم "استهداف عناصر حوثية في جزيرة البوادي اليمنية قبالة محافظة الحديدة خططت لأعمال عدائية تستهدف خطوط الملاحة الدولية عبر زرع الألغام البحرية".

وفي يناير من 2018، هدد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الحوثي بإمكانية قطع طريق الملاحة في البحر الأحمر، معتبراً أن ذلك يأتي في إطار "خيارات استراتيجية".

وحاولت الميليشيات في أبريل الماضي استهداف ناقلة نفط سعودية خلال إبحارها في المياه الدولية قرب ميناء الحديدة على البحر الأحمر، غير أن التحالف العربي أفشل الهجوم.

وكرر الحوثيون محاولاتهم في 25 يوليو الماضي عبر هجومهم على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما أسفر عن وقوع أضرار بسيطة لكنها كادت أن تتسبب في كارثة بيئية في هذا الممر الملاحي العالمي الهام.

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