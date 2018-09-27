بومبيو يهدد بالرد على أي هجمات إيرانية

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (وكالات)



هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران، بأن الولايات المتحدة سترد بسرعة وبحزم على أي هجمات تدعمها طهران على المصالح الأمريكية، وذلك في كلمة ألقاها خلال قمة بعنوان "متحدون ضد النووي الإيراني" والتي عقدت في نيويورك.



واتهم المسؤول الأمريكي إيران بأنها "أكثر اهتماما بالمياه الثقيلة عن مياه الشرب"، مضيفا أنها كانت واحدة من أسوأ منتهكي ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ونقل موقع "كونسيرفاتيف فايرينج لاين" الأمريكى عن بومبيو قوله: إن الولايات المتحدة ستحمل النظام في طهران مسؤولية أي هجوم ينتج عنه إصابة موظفيها أو إلحاق الضرر بمنشآتها.

وكان من بين مقترحات بومبيو، تقييد تمويل الحرس الثورى الإيرانى ووزارة الاستخبارات الإيرانية، كما دعا المجتمع الدولى إلى منع طهران من السيطرة على مضيق هرمز، وهو ممر مائى استراتيجى لتصدير النفط من الشرق الأوسط.

ولفت وزير الخارجية الأمريكى إلى مساعى السياسيين فى الاتحاد الأوروبى لتطوير آلية مالية تسمح للمنظمات داخل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بتجاوز العقوبات الأمريكية وإجراء المعاملات التجارية مع إيران، قائلا "للأسف، فى الليلة الماضية فقط، كنت أشعر بالانزعاج وشعرت بخيبة الأمل لسماعى بشأن الاتفاق، وهم يضعون نظام دفع خاص لتجاوز العقوبات الأمريكية."

ورأى بومبيو أن هذه واحدة من أكثر التدابير التى تؤدى إلى نتائج عكسية يمكن تصورها بالنسبة للسلم والأمن الإقليميين.

ودعا المجتمع الدولى إلى محاسبة إيران على أفعالها، مشيدا بالدول التى اتخذت خطوات صارمة للحد من نفوذ هذه الدولة فى المنطقة.

وتأتى تصريحات بومبيو ردا على التهديدات المتزايدة من طهران عقب انسحاب الولايات المتحدة فى مايو الماضى من الاتفاق النووى الإيرانى 2015 وإعادة فرض التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى تحميل إيران، للولايات المتحدة المسئولية عن الهجوم المسلح فى الأحواز والذى أودى بحياة 25 شخصًا على الأقل.

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