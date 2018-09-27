العبادي يقيل قائد عمليات البصرة من منصبه

... مسؤول أمني عراقي: الخطف أخطر من الإرهاب قال قائد "عمليات بغداد للصحافة"، الفريق الركن عبد الأمير الشمري إنّ تزايد عمليات الخطف في العاصمة أخطر من العمليات الإرهابية في الوقت الذي يخوض فيه العراق معارك شرسة ضد تنظيم داعش .

... العبادي يقيل عددا من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدداً من كبار مسؤولي وزارة الكهرباء على خلفية أزمة نقص الكهرباء والمظاهرات التي تجوب مناطق عدة جنوبي البلاد..

... إعلان محافظة ديالى خالية من داعش أعلن قائد شرطة ديالى، اللواء جميل الشمري، أن محافظة ديالى باتت خالية من تنظيم داعش و أكد اللواء إنه تم تحرير أكثر من 24 قرية من داعش في المناطق الشمالية من محافظة ديالى في حوض شروين والصدور وقرى شمال المقدادية في قرى شمال سنسل

... الاقتتال بين الفصائل في سوريا محاولاتٌ عدة لإنشاء منطقةٍ منزوعة السلاح في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ، وستحمل بوادرْ مواجهات محتملة بين فصائل المعارضة السورية المسلحة

... قرقاش: طهران تحاول دق إسفين بين واشنطن وأوروبا حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، القوى الأوروبية من أنها تعرض على إيران بصيصا من الأمل، بمحاولة الحفاظ على تدفق التجارة..