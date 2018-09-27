العبادي يقيل قائد عمليات البصرة من منصبه
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
قرر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، اليوم نقل الفريق الركن جميل كامل الشمري من قيادة عمليات البصرة وتكليفه بمهام رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية.
ويتزامن هذا القرار مع أنباء حول نية البرلمان العراقي في جلسته اليوم مناقشة الوضع الأمني في محافظة البصرة والأحداث التي رافقت الاحتجاجات الشعبية، والتهم الموجهة إلى قائد العمليات البصرة بالتقصير في معالجة الموقف الأمني واتساع رقعت المظاهرات.
وأدت هذه الأحداث إلى مقتل نحو 15 متظاهراً وإصابة نحو 200 آخرين برصاص الأجهزة الأمنية والغازات المسيلة للدموع.
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