الإمارات تؤكد دعمها للخطة الأممية في ليبيا

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)



أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، دعمها الكامل لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا تحت إشراف غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص، واعتبرها أفضل إطار قابل للتطبيق لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

وأشار عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة وخلق بيئة آمنة ومفتوحة تضمن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبنتائج مقبولة من قبل جميع الأطراف.

وأضاف الزعابي أن الإمارات تعلق آمالا كبيرة على المسار الانتخابي الذي اتفقت على تنفيذه جميع الأطراف الليبية قبل نهاية السنة الجارية، كما تأمل في أن تكثف جميع الأطراف جهودها لتجاوز العقبات القائمة بشأن التحضير للانتخابات المذكورة.

وأشار إلى أهمية تهيئة الظروف الملائمة وخلق بيئة آمنة ومفتوحة تضمن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة وبنتائج مقبولة من قبل جميع الأطراف.

وأعلن في مستهل كلمته، عن انضمام دولة الإمارات إلى بيان المجموعة العربية والمجموعات السياسية الأخرى التي تنتمي إليها، متقدما بالشكر إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان على تحديثها الشفوي بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا.

وشدد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في ختام كلمته، على أن الإمارات باعتبارها عضوا في مجموعة الـ"P3+3" تدعم بقوة العملية السياسية، وتواصل تكريس جهودها للعمل مع المجتمع الدولي في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يعيد الأمن والاستقرار ليس للشعب الليبي فحسب وإنما للمنطقة كلها.

مصدر الصورة: الاتحاد

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