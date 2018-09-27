الأمن السعودي يقتل 3 مطلوبين في القطيف

أخبار الآن| الرياض - السعودية - (واس)

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية، الخميس، مقتل 3 مطلوبين بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية في السعودية ، في تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه "نتيجة لعمليات الرصد والمتابعة الأمنية للمطلوبين أمنياً المرتبطين بالأحداث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، فقد تمكنت الجهات المختصة بالرئاسة مساء الأربعاء من رصد تواجد 3 من المطلوبين أمنياً بمنزل يقع بحي الكويكب وسط محافظة القطيف استخدموه كمقر لانطلاق أنشطتهم الإجرامية".

وأضاف المتحدث أنه لدى محاصرة الموقع من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم، "بادر (المطلوبون) بإطلاق النار بشكل كثيف عرض سلامة الساكنين والمارة للخطر فاقتضى الموقف الرد عليهم بالمثل ومقتل تلك العناصر"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونتج عن تبادل إطلاق النار أيضا تعرض 3 من رجال الأمن لإصابات طفيفة، فيما لم يصب أي من السكان أو المارة بأذى، بحسب المتحدث.

وأكدت رئاسة أمن الدولة في بيانها على استمرار متابعة العناصر الإجرامية، كما دعت في الوقت ذاته بقية المطلوبين بالمبادرة بتسليم أنفسهم.

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