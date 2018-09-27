اتفاق لوقف إطلاق النار في طرابلس الليبية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، توقيع اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الفصائل المتحاربة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأفادت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، في بيان، بأن هذا الاتفاق الذي سبقه وقف المعارك، الثلاثاء، وُقع بين ممثلي مدينتي طرابلس وترهونة (غرب) اللتين تتحدر منهما المجموعات المسلحة الرئيسية المتناحرة.

وينص الاتفاق، الذي صادق عليه الأربعاء وزير الداخلية، عبدالسلام عاشور، على احترام الاتفاق، الذي وقع برعاية الأمم المتحدة بداية سبتمبر، لكنه لم يصمد سوى بضعة أيام.

ويشمل أيضا تشكيل قوة مختلطة تضم عناصر من طرابلس وترهونة، لتأمين مختلف أحياء الضاحية الجنوبية للعاصمة، التي تشهد معارك دامية منذ شهر.

ورحبت حكومة الوفاق في بيان بـ"عودة الهدوء" إلى هذه المناطق، التي شملتها معارك خلفت 117 قتيلا على الأقل، وأكثر من 400 جريح، وتسببت بنزوح أكثر من 25 ألف شخص، وفق حصيلة رسمية جديدة.

واندلعت المعارك بين مجموعات مسلحة جاءت من مدينتي ترهونة ومصراتة (غرب) وفصائل في طرابلس تتبع نظريا لحكومة الوفاق، وذلك على خلفية صراع على النفوذ للسيطرة على العاصمة ومؤسساتها.

اقرأ أيضا:

ارتفاع ضحايا اشتباكات طرابلس

دورية مع البحرية الليبية حيث المهربين والمتطرفين وحتى الناتو