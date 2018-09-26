ماكرون: على المجتمع الدولي إنهاء انقساماته حول ليبيا

أخبار الآن | فرنسا - (أ ف ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المجتمع الدولي إلى إنهاء انقساماته حول ليبيا .. وجدد ماكرون من على منبر الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا ، بموجب الاتفاق الذي أبرمه في باريس هذا العام أطراف النزاع في ليبيا. كما شدد ماكرون على ضرورة أن تتمّ هذه الالتزامات تحت رعاية الأمم المتحدة وبتعاون ٍ وثيق مع الاتحاد الأفريقي.

وقال ماكرون من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لن نمنح الليبيين سبل الخروج من الأزمة إذا ما استمرينا في انقسامنا، إذا ما أصبحت ليبيا، كما هي في كثير من الأحيان، ميداناً تتواجه فيه التأثيرات الأجنبية".

وقد اتهم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، ، فرنسا بأنّها تعرّض كل شمال إفريقيا، وبالتالي أوروبا، للخطر بسبب دوافع اقتصادية قومية في ليبيا. وقال الرئيس الفرنسي إن الليبيين تعهدوا في باريس أن ينظّموا سريعاً انتخابات تعيد توحيد مؤسسات الدولة، من دون أن يذكر تاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر الذي تريده فرنسا موعداً لإجراء هذه الانتخابات.

وحذّر الرئيس الفرنسي من أن الوضع الراهن يسمح للميليشيات وللمهرّبين بتعزيز اوضاعهم وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها. وكانت فرنسا دعت الاثنين المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى ما يمكن من الضغوط، مع فرض عقوبات، ضد أولئك الذين يمارسون العنف في ليبيا.

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