ماذا تخفي احتجاجات البصرة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشبت احتجاجات عدة في البصرة أعقبتها كثير من مشاهد الدمار إلى جانب سلسلة الاغتيالات المستمرة التي طالت الحقوقيين المؤيدين للمظاهرات ، وسط مواجهات مع الشرطة العراقية.

في البصرة التي يقطنها اكثر من مليوني شخص...مشهد يتكرر منذ الايام القليلة الماضية..واضاف الى المشاهد اليومية مزيدا من الاحتجاجات التي أضرم من خلالها محتجون النار في عدد من المباني الحكومية، وكذلك القنصلية الإيرانية ومقرات لميليشيات الحشد الشعبي، بعد قتل أشخاص في مواجهات مع الشرطة.

السبب الظاهر في نشوب جمة الاحتجاجات العنيفة كان الاتهام المباشر من الشعب للحكومة بالفساد، فلم يكتفو بذلك فقد حملوهم مسؤولية تدهور البنية التحتية في منطقة غنية بالنفط، كما وجهوا انتقادات لتدخل إيران في شؤون البلاد.

الناشطة العراقية سعاد العلي من منطقة العباسية بالبصرة كانت من بين ضحايا الكلمة، ضحية تضاف الى سجل الناشطين الذين اغتيلوا بالرصاص، بينما كانت في صفوف المحتجين، كما ترأست الناشطة القتيلة منظمة الود العالمي لحقوق الإنسان.

ويأتي اغتيال العلي ضمن سلسلة استهداف طالت الحقوقيين المؤيدين للمظاهرات، وكان أعنفها اغتيال محامي الدفاع عن المتظاهرين في البصرة جبار عبد الكريم، في يوليو الماضي، بأكثر من 15 طلقة نارية على يد مسلحين.

مصادر تحدثت عن حصول ميليشيات موالية لإيران على قوائم تصفية من القنصلية الإيرانية في البصرة تضم عددا كبيرا من النشطاء فيما تم اختطافه 14 ناشطا مدنيا.

يشار إلى بغداد شهدت حوادث مشابهة لاختطاف ناشطين مما يضع نقاط استفهام عن مدى قدرة الحكومة العراقية عن حماية ناشطيها.

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