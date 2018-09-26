ترامب: نعمل مع دول الخليج ومصر والأردن لتكوين تحالف إقليمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعمل مع دول الخليج العربي والأردن ومصر لإقامة تحالف استراتيجي إقليمي، لتنهض منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الأمريكي أن "الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يسعى لتحقيق إنجازات مهمة في السعودية".

وشدد ترامب على أن "زعماء إيران لا يحترمون جيرانهم أو حدودهم أو الحقوق السيادية للدول".

وأضاف: "قادة إيران نهبوا موارد الدولة وعبئوا بها جيوبهم ونشروا بها الفوضى في الشرق الأوسط"، موضحا أن "دولا كثيرة في الشرق الأوسط دعمت القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن "النظام الإيراني استخدم عائدات النفط لزيادة ميزانية الجيش بنسبة 40%، واختبار صواريخ ذات رؤوس نووية، ونشر الذعر في الداخل، وتمويل الإرهاب في سوريا واليمن".

كما استعرض الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادرته "الجريئة" للسلام مع كوريا الشمالية، محذرا في الوقت نفسه من أن العقوبات الدولية ضد بيونغ يانغ تبقى "قائمة إلى حين نزع الأسلحة النووية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تفاعلت مع كوريا الشمالية واستبدلت النزاع بالسلام"، مؤكدا أن "التجارب النووية لكوريا الشمالية توقفت بعد المشاورات مع زعيمها".

وتابع: "أشكر الزعيم كيم جونج أون على شجاعته".

وحول سوريا، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بـ"رد أمريكي" في حال استخدام جديد للأسلحة الكيميائية في سوريا، منددا بـ"الفوضى" التي يتسبب بها قادة البلاد.

وأكد الرئيس الأمريكي أن "أي حل في سوريا يجب أن يتضمن خطة للتعامل مع إيران"، موضحا أن "أمريكا أطلقت حملة ضغط اقتصادي لحرمان إيران من تمويل سلوكها في المنطقة"، وشدد ترامب: "سنفرض المزيد من العقوبات بعد استئناف العقوبات النفطية على إيران في الـ5 من نوفمبر/تشرين الثاني".

ووجه ترامب انتقادات حادة إلى المحكمة الجنائية الدولية قائلا إنها: "لا تحظى بأي شرعية أو سلطة".

وقال مخاطبا الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الولايات المتحدة لن تقدم أي دعم أو اعتراف للمحكمة الجنائية الدولية"، التي وصفها بأنها "تدعي الولاية القضائية شبه عالميا على مواطني جميع الدول في انتهاك لمبادئ العدالة والإنصاف".

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