الإطاحة بـ15 شخصا أثاروا الفوضى في البحرين

أخبار الآن | المنامة - البحرين (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية توقيف 15 شخصا بتهمة إقامة "علاقات" مع إيران وارتكاب "أعمال تخريب" خلال ذكرى عاشوراء الأسبوع الماضي. وقالت الشرطة في بيان فجر الأربعاء إن "أعمال البحث والتحري أكدت أن الحرس الثوري الإيراني، يقف وراء عملية التمويل من خلال العناصر الإرهابية الذين تأويهم إيران".

وقالت الوزارة في بيان، إن "البحث والتحري، أكد أن الحرس الثوري الإيراني، يقف وراء التمويل من خلال العناصر الإرهابية التى تأويها إيران، وفي مقدمتها عناصر تنظيم 14 فبراير الإرهابي"، حسب وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

وأضاف البيان أن التحريات أشارت إلى أن المجموعة التخريبية، كان يديرها أحد المقبوض عليهم في قضية إرهابية، تعود إلى فبراير 2018، منوها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

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