استئناف المباحثات حول سد النهضة

أخبار الآن | أثيوبيا - (أ ف ب)

استؤنفت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا المفاوضات المتعلقة بالجانب الفني لسد النهضة الإثيوبى على مستوى وزراء المياه والري لمصر والسودان واثيوبيا لاستكمال المباحثات حول النقاط العالقة والخاصة بالانتهاء من تقرير الاستشاري الفرنسي.

وشدد وزير المياه الإثيوبى سلشى بقل، على أن هذا المنعطف في المفاوضات مهم للبحث في كيفية ملء السد دون التسبب في أي ضرر لدول المَصب استنادًا إلى إعلان المبادئ والتوصيات التي اعتُمدت في الماضي.

وتأتي هذه المشاركة بناء على دعوة موجهة من وزير المياه والكهرباء الإثيوبي في إطار محاولات الدول الثلاث الاتفاق على دفع مسار الدراسات المشتركة تحت مظلة اعمال اللجنة الثلاثية للخبراء. وفي كلمة له قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي: "إننا نبحث عن أفضل سيناريو ممكن لملء سد النهضة والذى لا يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بدول المصب ويستوفى جميع المتطلبات."

وأشار الوزير إلى أنه يمكن أن تكون هناك اختلافات مؤكدا أن استمرار المناقشة هو انعكاس لإصرار الجميع على التوصل إلى كل من الاتفاقات التي تحقق طموحات الدول الثلاث. وقال وزير المياه السودانى خضر قسم السيد: "نحن جئنا بأمل إيجابى" مشيرا إلى أن بناء السد يمثل عصرا جديدا من التعاون في حوض النيل.

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