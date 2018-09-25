هيومن رايتس ووتش تتهم الحوثيين بتعذيب معتقلين

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

اتهمَت منظمة هيومن رايتس ووتش ، المتمردين الحوثيين باحتجاز رهائن وارتكاب انتهاكات خطيرة بحق محتـَجزين لديهم، بما في ذلك التعذيب.

وقالت المنظمة إنها وثّقت 16 حالة احتـَجز فيها الحوثيون أشخاصا بطريقة غير قانونية، لإجبار أقاربهم على دفع المال ..

وأضافت أن معاملة المسؤولين الحوثيين للمحتجَزين قاسية ووصلت في كثير من الحالات إلى التعذيب.

وأوضحت أن "محتجزين سابقين وصفوا كيف ضربهم المسؤولون الحوثيون بقضبان حديد وخشب وبالبنادق وقالوا إن الحراس جلدوا المساجين وكبّلوهم بالجدران وضربوهم بالخيزران على أقدامهم كما هددوا باغتصابهم أو اغتصاب أفراد من أُسرهم".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنه "على السلطات الحوثية أن تفرج فورا عن المحتجزين تعسفا وأن توقف الإخفاءات القسرية وأن تحقق جديا مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن وتعاقبهم"، مذكرة بأن احتجاز رهائن يشكل "جريمة حرب".

وأضافت أنها تنتهز فرصة صدور هذا البيان لتطلب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يعقد دورته في جنيف حاليا، تجديد مهمة مجموعة خبراء حول اليمن مكلفة التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها كل أطراف النزاع.

وأوقع النزاع في اليمن منذ آذار/مارس 2015 أكثر من عشرة آلاف قتيل وتسبب في أسوا أزمة انسانية في العالم، بحسب الامم المتحدة.

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