نزوح 4 آلاف أسرة بسبب الاشتباكات العنيفة في طرابلس

أخبار الآن| طرابلس- ليبيا (متابعات)

أجبرت أكثر من 3850 أسرة ليبية على الفرار من منازلها في العاصمة الليبية طرابلس، والبحث عن ملاذ في أماكن مجاورة بسبب الاشتباكات المندلعة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، والتي تعد الأكثر دموية منذ بداية الحرب الأهلية الحالية في 2014.

وذكرت وزارة شؤون النازحين والمهجرين التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا أن 125 أسرة أخرى لجأت إلى مدارس الأحياء التي تشهد الاشتباكات، حيث تعيش في ظروف سيئة للغاية.

وعقدت الوزارة المذكورة أمس الإثنين اجتماعًا مع عدة منظمات ومؤسسات لبحث تسيير خطة عمل مشتركة للتخفيف عن المدنيين.

ويُذكر أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم، أصيب أكثر من 500 بجروح، غالبيتهم مدنيون، في الاشتباكات المندلعة منذ 27 أغسطس الماضي، بين الميليشيات المتناحرة ضد ومع الحكومة التي شكلتها الأمم المتحدة في طرابلس.

واشتدت المواجهات في اليومين الماضيين، رغم اتفاق على وقف إطلاق النار أعلنته الأمم المتحدة في 5 سبتمبر الجاري، بمشاركة العديد من الميليشيات القادمة من مصراتة، والزنتان المجاورتين.

ويتفق خبراء دوليون ومحللون محليون على أن طول فترة الاشتباكات وشدتها تؤكد عجز حكومة الوفاق الوطني على السيطرة على الميليشيات التي تقسم العاصمة والساحل الشمالي للبلاد، وأنه على عكس ما تنادي به أوروبا، فإن ليبيا ليست ميناءً آمنً

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